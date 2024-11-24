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بالفيديو.. حزب الله يهاجم الجليل الغربي وإصابة وأضرار

منذ 16 دقيقة
صورة من المكان المستهدف في الجليل الغربي

صورة من المكان المستهدف في الجليل الغربي

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استهدف حزب الله الجليل الغربي برشقة صواريخ، ولحقت الأضرار بمصنع في معالوت بالجليل الغربي جرّاء هذه الرشقة، وقد أفاد الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة شخص إثر سقوط الصاروخ في معالوت.

وتُشاهدون هذا الفيديو الأضرار التي لحقت بمصنع في معالوت بالجليل الغربي.

كما وأعلن حزب الله، يوم أمس السبت 23\11\2024، أنه هاجم تجمعاً للقوات الإسرائيلية في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية للخيام.

وأصدر الحزب بيانا جاء فيه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، شنّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 05:00 من مساء اليوم السبت 23-11-2024، هجومًا جويّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام، وأصابت أهدافها بدقّة”.

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