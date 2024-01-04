بالفيديو.. "حزب الله" يُوثّق سلسلة عمليات ضدّ مواقع الاحتلال وينعى 4 مقاتلين

نشر الإعلام الحربي التابع لـ”حزب الله”، صباح اليوم الخميس، فيديو يظهر مشاهد من استهداف تجهيزات تجسس وجمع حربي في عدد من المواقع التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

جاء ذلك في وقت صعّد جيش الاحتلال مساء أمس من اعتداءاته، فاستهدف بالطيران منزلًا في بلدة الناقورة لصاحبه من آل حمزة، مؤلف من ثلاث طبقات فدمّره بالكامل، وألحق أضرارًا جسيمة بالمنازل المحيطة وبالسيارات والممتلكات.

وأدى قصف المنزل إلى مقتل أربعة عناصر نعاهم “حزب الله” ببيان رسمي، من ضمنهم القيادي في الحزب حسين هادي يزبك “ذو الفقار” من بلدة الناقورة في جنوب لبنان.

وإضافة إلى يزبك، نعى حزب الله كلاً من (حسين علي محمد غزالة “أمير” – هادي علي رضا “ذو الفقار” – إبراهيم عفيف فحص “السيد أيمن”).

كما وأدى القصف على الناقورة إلى إصابة تسعة جرحى من المدنيين نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفيات مدينة صور.

وقبل الغارة بقليل، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي وعلى دفعات متتالية على أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة وجبل العلام، وسقط عدد من القنابل في محيط مركزي اليونيفيل والجيش.

كما أغار قرابة العاشرة ليلًا على أطراف بلدتي عيتا الشعب وطيرحرفا، وأطلقت مسيّرة إسرائيلية صاروخًا موجهًا على أطراف بلدة طيرحرفا.