بالفيديو.. دمار وحرائق في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد الغارات

مشاهد من استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بعد الإنذار الأخير

شن الطيران الإسرائيلي سلسلة من الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديداً منطقة حارة حريك والحدث.

وتسبّبت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية بدمار كبير في المكان المُستهدف وباندلاع حريق.

جاء ذلك بعد ان وجّه الجيش الاسرائيلي، إنذاراً الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديداً في حدث بيروت وحارة حريك.

وقال المتحدث باسم الجيس الاسرائيلي افيخاي ادرعي على منصة “إكس”: “عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في

المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك وحدث بيروت.

أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب.

من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.