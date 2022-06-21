بالفيديو.. دورية أمن الدولة في محيط منزل رياض سلامة لتنفيذ أمر ضبط قضائي

قال مصدر قضائي ومصدر أمني لرويترز إن جهاز أمن الدولة داهم منزلا تابعا لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة مساء اليوم الثلاثاء تنفيذا لأمر إحضار قضائي.

وتداول ناشطون عبر وسائل التواصل مقطع فيديو لعناصر الدروية وهم في محيط منزل سلامة.

وبحسب قناة “الجديد”، فإنّ العناصر الأمنية لم تدخل منزل سلامة، في حين ذكرت صحيفة “النهار” أن “قوة أمن الدولة غادرت المكان بعدما تبين أن سلامة لم يكن في منزله”.

وأصدرت القاضية غادة عون مذكرة الإحضار في فبراير شباط بعد تخلف سلامة عن الحضور للاستجواب في إطار تحقيق كانت تقوده في مزاعم سوء سلوك وفساد.

واتهمت القاضية سلامة في مارس آذار بالإثراء غير المشروع، بعد أن اتهمت شقيقه الأصغر بمساعدته في غسل عائدات ذلك.

ولم يرد سلامة على الفور على طلب للتعليق اليوم الثلاثاء. وكان حاكم البنك المركزي قد نفى في السابق ارتكاب أي مخالفات ووصف التحقيقات ضده في لبنان وخارجه بأنها ذات دوافع سياسية.

وحاولت الأجهزة الأمنية دون جدوى تحديد موقع سلامة في عدد من الأماكن الخاصة وفي البنك المركزي في منتصف فبراير شباط.

واحتُجز شقيقه، رجا سلامة، قرابة شهرين قبل الإفراج عنه في 12 من مايو أيار بكفالة قياسية، تعادل نحو 3.7 مليون دولار.

وينفي الاثنان التهم الموجهة إليهما.