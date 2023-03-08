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بالفيديو.. رسالة من السفيرة الفرنسيّة إلى كلّ اللبنانيّات!

منذ 5 دقائق
آن غريو

آن غريو

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وجّهت السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو رسالة لكل اللبنانيات في مناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة.

غريو قالت في رسالتها إنّ “طاقتكنّ وسخاءكنّ ونضالكنّ الصعب للغاية من أجل كرامة المرأة، وقوّة شخصيّتكنّ، كلّها صفات تذهلني وتؤثّر فيّ أينما التقيت بكنّ في هذا البلد”.

وأضافت: “أنا على قناعة  بأنّ التغيير في هذا البلد سيمرّ عبركنّ، لديكنّ مكانة خاصة لتشغلنها، في المجالات كافة وصت لتسمعنه”، وتابعت: “كنّ على ثقة بأنّ فرنسا باقية إلى جانبكنّ، وأنني إلى جانبكنّ”.

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