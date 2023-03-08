بالفيديو.. رسالة من السفيرة الفرنسيّة إلى كلّ اللبنانيّات!

وجّهت السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو رسالة لكل اللبنانيات في مناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة.

غريو قالت في رسالتها إنّ “طاقتكنّ وسخاءكنّ ونضالكنّ الصعب للغاية من أجل كرامة المرأة، وقوّة شخصيّتكنّ، كلّها صفات تذهلني وتؤثّر فيّ أينما التقيت بكنّ في هذا البلد”.

وأضافت: “أنا على قناعة بأنّ التغيير في هذا البلد سيمرّ عبركنّ، لديكنّ مكانة خاصة لتشغلنها، في المجالات كافة وصت لتسمعنه”، وتابعت: “كنّ على ثقة بأنّ فرنسا باقية إلى جانبكنّ، وأنني إلى جانبكنّ”.

Mon message à toutes les Libanaises à l'occasion de la #JournéeDesDroitsDesFemmes رسالتي لكل اللبنانيات في مناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة.#FranceLibanAvecElles pic.twitter.com/UJjs4Z4Djp — Anne Grillo (@grillo_anne) March 8, 2023