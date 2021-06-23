بالفيديو – رمي مبنى وزارة الطاقة بقنابل مولوتوف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عن رمي مجهولين مبنى وزارة الطاقة والمياه بمواد مشتعلة.

ويبدو أن التصعيد الشعبي مساء اليوم هو سيد الموقف إذ قطع عدد من الثوار عدد من الطرقات في عدة مناطق على أثر تدهور الوضع الاقتصادي وانقطاع مادة البنزين والغلاء المعيشي الفاحش الذي يعيشه اللبناني يومياً.

وانخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي للبنان من حوالي 55 مليار دولار أمريكي عام 2018 إلى ما يُقدّر بنحو 33 مليار دولار في العام الماضي.

وانخفض متوسط سعر الصرف الذي يحتسبه البنك الدولي بنسبة 129 في المئة خلال 2020. ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

فيديو متداول قيل انه رمي قنابل مولوتوف على مبنى وزارة الطاقة . 🔥 pic.twitter.com/o51FGcwKLM — ‏﮼مـصـدر ‏﮼مسـؤول (@MMas2ool) June 23, 2021