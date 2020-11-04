الأربعاء 18 ربيع الأول 1442 ﻫ - 4 نوفمبر 2020
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بالفيديو: زوبعة هوائية في خلدة
منذ 24 دقيقة
زوبعة
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شهد بحر منطقة خلدة زوبعة هوائية على شكل اعصار صغير.
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