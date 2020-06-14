بالفيديو: سقوط امرأة من الطبقة الرابعة في طرابلس… وهذا مصيرها

خاص "صوت بيروت إنترناشونال"

سقوط امرأة من الطبقة الرابعة في طرابلس
سقوط امرأة من الطبقة الرابعة في طرابلس

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

افاد مراسل “صوت بيروت انترناشونال” “غسان فران” عن سقوط امرأة من الطبقة الرابعة في طرابلس.

وقد حضر عناصر جهاز الطوارئ والاغاثة والصليب الاحمر وتم نقلها الى المستشفى، كما ان العناية الالهية حالت دون سقوط صغير وقف على الشرفة يبكي، حيث حاول الشبان المتواجدون اسفل المبنى ردعه ودفعه الى التراجع.

علامات استفهام عدة طرحها رواد موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” الذين كانوا يتابعون بث موقع “صوت بيروت انترناشونال” مباشرة للحظات الحادث، عن مصير المرأة بعد نقلها الى المستشفى،

وبحسب مراسلنا الذي تابع حالة الضحية، فإن وضعها الصحي مستقر، كما ان المعلومات الاولية تشير الى ان لا خلفية انتحارية للحادث وان المرأة سقطت عن طريق الخطأ.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

المصدر راديو صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً

المتظاهرون انتقلوا من ساحة الشهداء إلى رياض الصلح

وحدة كوارث قضاء صور: لا إصابات اليوم ونتابع 4 حالات وافدة

“الجيش”: تحرير رهائن في بلدة بريتال وتوقيف أحد الخاطفين ومقتل آخر

نجم طالبت بتعقب مطلقي الشائعات عن فقدان الدولار وارتفاع سعره