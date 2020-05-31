بالفيديو: سلاح “حزب الله” يتخطى حاجز الجيش اللبناني على مرآى عناصره!

رد “حزب الله” على اللبنانيين الذين تظاهروا امام قصر العدل مطالبين بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1559 الداعي لنزع سلاح الحزب وحصره بيد الجيش،

من خلال مقطع فيديو حصل عليه موقع صوت بيروت إنترناشونال اظهر سيارة يقودها احد عناصر الحزب الى جانبه عدد كبير من الاسلحة، يستمع الى انشودة تقول” نحنا بليل الي يرهب قمرك… فينه اليندك يحفر قبره… هذا الملعب وين ليقرب”، يمر من امام حاجز للجيش اللبناني بكل هدوء وسلاسة وبساطة، وكأن الاسلحة المتواجدة امام السائق والظاهرة عن قصد الى العيان شرعية وغير مخالفة لقوانين الدولة اللبنانية!

رسائل الحزب في الفيديو واضحة للداخل والخارج، أولها الى اللبنانيين بأنه هو الدولة لا الدويلة، وبأن سلاحه يهابه الجيش اللبناني، ولن يقوى احد على انتزاعه ومن سيتجرأ حتى على المطالبة بذلك سيكون كمن “يحفر قبره بيديه”،

اما الرسالة الى الخارج فقد سبق وكررها حسن نصر الله وعدد من مسؤولي الحزب بأنه” لن يكون في مقدور أية قوة في العالم نزع سلاح حزب الله”،

واعاد تأكيدها من خلال مقطع الفيديو تزامناً مع دخول قانون “قيصر” الذي أقرّه الكونغرس الأميركي حيّز التنفيذ في اول حزيران، وهو ينصّ على معاقبة كل من يقدّم الدعم للنظام السوري، ويُلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة لرئيس النظام بشار الأسد.

كذلك يذكّر “حزب الله” من خلال مقطع الفيديو ان 7 ايار قد يتكرر اذا تطلب الامر، وان لا شيء يحول دون اثبات سلطته على لبنان وبسط سيطرته على مفاصل الدولة، وبأن له القيادة والولاية، وبأنه بقوة سلاحه يعين الرئيس ويؤلف الحكومات، يتحكم بالسياسة الداخلية ويرسم السياسة الخارجية، يمسك بالاقتصاد ويسيطر على المعابر الحدودية، يصنف الاخرين بين الأصدقاء والحلفاء والأعداء… ثوان قليلة كانت كفيلة بايصال رسائل الحزب، ثوان تحمل في طياتها تحد كبير للبنانيين وللاميركيين ودول العالم.