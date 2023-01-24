بالفيديو: شرخ في القضاء... قضية المرفأ تفجّر خلافات بين القضاة

عاد ملف انفجار مرفأ بيروت إلى الواجهة مجدداً بعدما اتخذ قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار قراراً بمعاودة متابعة التحقيق في ملف انفجار المرفأ.

واجتمع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت اليوم الثلاثاء 24/1/2023 بنقيب المحاميين وعدد من المحامين بعد الاشتباك القضائي الحاصل بين البيطار والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

وفي هذا المجال، تقول شقيقة أحد ضحايا انفجار المرفأ عبر “صوت بيروت إنترناشونال” إن القاضي بيطار اتخذ قراراً جريئاً ونحن لا علاقة لنا أن نعطي رأينا فيه ونحن نترقب ماذا سيحصل وهناك إخلاءات سبيل.

بدوره، أكد ويليام نون عبر “صوت بيروت إنترناشونال” أننا نلتزم بكل القرارات القضائية التي ستصدر ونحن نترقب لنرى ماذا سيحصل وعلى أساس ذلك نتحرك.

توازياً، كشفت معلومات “صوت بيروت إنترناشونال” عن أن السلطة القضائية الفرنسية منفصلة انفصالاً تاماً عن السلطة السياسية الفرنسية وستعمل على إجبار السلطة السياسية الفرنسية على تزويد المعنيين من الفريق القضائي في لبنان بصور الأقمار الصناعية لحظة وقوع تفجير المرفأ.