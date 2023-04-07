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بالفيديو.. صوت بيروت انترناشونال من سهل القليلة موقع وقوع الرد الاسرائيلي!

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 7 - أبريل - 2023 7:30 صباحًا
مراسل صوت بيروت انترناشونال من الموقع الاول للضربة الاسرائيلية في القليلة

مراسل صوت بيروت انترناشونال من الموقع الاول للضربة الاسرائيلية في القليلة

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استهدف الطيران الاسرائيلي فجر يوم الجمعة 7\4\2023 موقعين الأول في سهل منطقة القليلة والثاني في محيط مخيم الراشيدية.

وكان صوت بيروت انترناشونال قد دخل الى كروم الليمون والبطاطا في سهل القليلة وهو الموقع الاول لوقوع الصواريخ بحيث سُمحَ للصحافيين بالدخول لمدة خمس دقائق فقط، وبالحديث مع احد المواطنين أكد ان الضربة كانت قوية جداً.

كما وقال مراسل صوت بيروت انترناشونال ان مخابرات الجيش قد عاينت موقع وقوع الضربة الاولى في سهل القليلة.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ غارة جوية فجر الجمعة 7-4-2023 على مواقع تابعة لحركة حماس في جنوب لبنان.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان بأنهم لن يسمحوا لمنظمة حماس العمل انطلاقًا من لبنان.

وحذر البيان الدولة اللبنانية، واعتبرها مسؤولة عن أي عملية اطلاق نار تنطلق من داخل أراضيها.

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