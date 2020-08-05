بالفيديو – عصام يخرج من تحت الركام منتصراً على الموت

عقب انفجار بيروت
عقب انفجار بيروت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

انتُشل اليوم مواطن قيل إن اسمه عصام من تحت الركام وهو لا يزال على قيد الحياة، ولكن من الواضح ان رجله متضررة.

ولا يزال الدفاع المدني وفوج الإطفاء وغيرهم من الفرق تحاول انتشال المحتجزين تحت الركام بعد الانفجار الكارثي الذي تسبب باستشهاد مئات القتلى وإصابة آلاف الجرحى.

ويعود سبب الانفجار تقاعس الدولة ولفلفتها لسلاح غير شرعي وتواطؤها معه لتمرير مصالح مشتركة.

إنها دولة منكوبة، مشلولة، بائسة، رائحة دم الشهداء لا تزال على الطرقات والمسؤولون نائمون نوم رحيم.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً

عون: مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن

اتحاد نقابات المخابز والافران بعد اجتماعها مع نعمة: الطحين مؤمن بصورة دائمة للأفران

نقابة الممرضات والممرضين نعت شهداءها: نعاهدكم تكملة المسيرة

“المطارنة الموارنة”: الابرشيات والرهبانيات والمدارس والاديار مستعدون…