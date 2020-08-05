بالفيديو – عصام يخرج من تحت الركام منتصراً على الموت

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انتُشل اليوم مواطن قيل إن اسمه عصام من تحت الركام وهو لا يزال على قيد الحياة، ولكن من الواضح ان رجله متضررة.

ولا يزال الدفاع المدني وفوج الإطفاء وغيرهم من الفرق تحاول انتشال المحتجزين تحت الركام بعد الانفجار الكارثي الذي تسبب باستشهاد مئات القتلى وإصابة آلاف الجرحى.

ويعود سبب الانفجار تقاعس الدولة ولفلفتها لسلاح غير شرعي وتواطؤها معه لتمرير مصالح مشتركة.

إنها دولة منكوبة، مشلولة، بائسة، رائحة دم الشهداء لا تزال على الطرقات والمسؤولون نائمون نوم رحيم.

عصام محتجز من مبارح تحت الركام واليوم طلع بخير ❤️

عقبال كل المفقودين يطلعوا بخير متل عصام.#انفجار_المرفأ #بيروت pic.twitter.com/22y07lY77m — Sahar®️AlAtrash سَحَرْ (@SahaR_bei) August 5, 2020