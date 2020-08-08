بالفيديو – “علّقوا المشانق” في ساحة الشهداء

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تحت عنوان “علّقوا المشانق”، نزل الثوار بغضب إلى ساحة الشهداء للمطالبة بإسقاط النظام الفاسد الحاكم الذي نهب خزينة الدولة والمال العام.

وفي مشهد يعبّر عن غضب شديد، علّق الثوار المشانق في ساحة الشهداء ليقولوا للسياسيين إنهم مجرمين بكل ما للكلمة من معنى.

وتسود حال من الغضب بين المواطنين على أثر الانفجار المخيف الذي وقع الثلاثاء وأدى إلى سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى وعشرات المفقودين.

وكانت لافتة مبادرة من أحد المواطنين الذين طبعوا أسماء الشهداء الذين سقطوا على لافتة طويلة تمجيداً لأرواحهم.