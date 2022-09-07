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بالفيديو.. عملية سرقة في وضح النهار ؟

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 7 - سبتمبر - 2022 1:04 مساءً
طريق مطار رفيق الحريري

طريق مطار رفيق الحريري

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يعاني لبنان من وضع أمني متدهور فيما اصبحت حالات السرقة والقتل تتكرر بشكل يومي، ولكن بحدث جديد اصبحت السرقات بوضح النهار، وبحسب المعلومات المتداولة تعرض سائق على طريق المطار- اوتوستراد الاسد، من محاولة سرقة ولكن تمكن من الهروب.

هذا وتداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر عملية السرقة، بحيث تمكن المواطن من الفرار بعد ان حاول دهس السارق، فيما كان النجاة من عملية السرقة التي كان يتعرض لها.

الفيديو المتداول على مواقع التواصل حصل على تفاعل كبير وسط احتجاجات كبيرة على عملية السرقة في وضح النهار، وأكد عدد كبير ان هذا الاتوستراد يعاني من العديد من العمليات المماثلة بشكل متكرر.

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