بالفيديو.. عمّال المعاينة يقطعون طريق "الداخلية" احتجاجًا على قرار الوزير

قطع عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية الطريق أمام وزارة الداخلية، للمطالبة بحقوقهم، حيث أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي شارك في التحرّك، إلى أنّ قرار الوزير بإقفال المعاينة أدى إلى صرف حوالي 500 عامل، في ظلّ الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها البلد.

كما لفت الأسمر إلى أنّ تجهيزات الشركة التي تُقدّر بملايين الدولارات، متروكة منذ ما يقارب الثمانية أشهر من دون أي كشف أو صيانة، معتبرًا أنّ قرار الوزير خاطئ وأدى إلى نتائج كارثية.

الأسمر أعلن أننا لسنا هواة قطع طرقات، وسنرفع الصوت مجددًا الأسبوع المقبل، داعيًا إلى تسريع المناقصة.

وفي الفيديو المرفق، واكبت مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” اعتصام العمال، والكلمات التي ألقاها المشاركون.