بالفيديو.. عودة "أبطال الإنقاذ" من تركيا وروايات لـ "صوت بيروت" حول أصعب اللحظات!

عادت بعثة البحث والإنقاذ اللبنانية التي تضمّ عناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني والصليب الأحمر والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، اليوم الجمعة، قادمة من اسطنبول- تركيا، حيث شاركوا في إنقاذ وانتشال الضحايا والناجين من تحت الأنقاض.

بدورها، واكبت مراسلة “صوت بيروت انترناشونال”، وصول البعثة حيث تمّ استقبالها في صالون الشرف في المطار، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية.

وزير البيئة ناصر ياسين وفي كلمة له، شكر البعثة على الأعمال الإنسانية الجبارة التي أدوها، رغم الظروف القاسية، معلنًا أنّ بعثات أخرى ستتوجه أيضًا إلى تركيا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.

فيما شكرت السفارة التركية البعثة اللبنانية والشعب اللبناني على الوقوف إلى جانب تركيا في هذه الظروف الصعبة.

كذلك أجرت مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” في الفيديو المرفق، عددًا من المقابلات مع عناصر فرق الإنقاذ اللبنانيّة، حيث تحدثوا عن تفاصيل عمليات الإغاثة في تركيا، في ظلّ إمكانيات محدودة، وظروف طبيعيّة صعبة حيث كانت درجة الحرارة قد وصلت إلى حوالي 20 درجة تحت الصفر.