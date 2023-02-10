الجمعة 19 رجب 1444 ﻫ - 10 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. عودة "أبطال الإنقاذ" من تركيا وروايات لـ "صوت بيروت" حول أصعب اللحظات!

منذ ساعة واحدة
عودة بعثة البحث والإنقاذ اللبنانية

عودة بعثة البحث والإنقاذ اللبنانية

A A A
طباعة المقال

عادت بعثة البحث والإنقاذ اللبنانية التي تضمّ عناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني والصليب الأحمر والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، اليوم الجمعة، قادمة من اسطنبول- تركيا، حيث شاركوا في إنقاذ وانتشال الضحايا والناجين من تحت الأنقاض.

بدورها، واكبت مراسلة “صوت بيروت انترناشونال”، وصول البعثة حيث تمّ استقبالها في صالون الشرف في المطار، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية.

وزير البيئة ناصر ياسين وفي كلمة له، شكر البعثة على الأعمال الإنسانية الجبارة التي أدوها، رغم الظروف القاسية، معلنًا أنّ بعثات أخرى ستتوجه أيضًا إلى تركيا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.

فيما شكرت السفارة التركية البعثة اللبنانية والشعب اللبناني على الوقوف إلى جانب تركيا في هذه الظروف الصعبة.

كذلك أجرت مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” في الفيديو المرفق، عددًا من المقابلات مع عناصر فرق الإنقاذ اللبنانيّة، حيث تحدثوا عن تفاصيل عمليات الإغاثة في تركيا، في ظلّ إمكانيات محدودة، وظروف طبيعيّة صعبة حيث كانت درجة الحرارة قد وصلت إلى حوالي 20 درجة تحت الصفر.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

النائب غسان حاصباني
حاصباني: لن نشارك في جلسات تشريعية في ظل غياب الانتخابات الرئاسية
قاعة مجلس النواب
جلسة تشريع في الافق: هل يغطيها "التيار" ميثاقيا؟
فرنسا - لبنان
لقاء باريس الخماسيّ حسم طريق الإنقاذ: السّيادة والحياد والإصلاح

الأكثر قراءة

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي
"عاجل جداً"... تعميم من وزير الداخلية
عناصر ينتمون لحزب الله
الوثائقي الفرنسي "Hezbollah"... خطوة أولى تكشف بداية نهاية عصابة "الحزب"
ولدت الطفلة تحت الركام "فرانس براس"
زلزال تركيا - سوريا
منقذ الطفلة المعجزة: سأتبناها وستعيش وسط عائلتي