بالفيديو.. غارات إسرائيلية تستهدف السفري ووادي جنتا في بعلبك

أفادت وسائل إعلام ليل السبت ـ الأحد 7\4\2024 عن أربع غارات نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي على منطقة السفري وعلى مرتفعات بلدة جنتا جرود النبي الشيت قضاء بعلبك.

أربع غارات نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي على منطقة #السفري وعلى مرتفعات بلدة جنتا جرود #النبي_الشيت قضاء #بعلبك pic.twitter.com/9zUzCxPifv — Annahar (@Annahar) April 6, 2024

فيما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين قوله أن غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في البقاع شرق لبنان.

وفي التفاصيل قال مصدران أمنيان لبنانيان لرويترز إن إسرائيل نفذت غارات جوية على سهل البقاع في شرق لبنان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد 7\4\2024، بعد ساعات قليلة من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة فوق لبنان.

وأضاف المصدران أن الهجوم الإسرائيلي استهدف معسكر تدريب لحزب الله في قرية جنتا بالقرب من الحدود مع سوريا.

وأوضح المصدران أن إحدى الضربات استهدفت بلدة السفري القريبة من مدينة بعلبك شرق البلاد، دون أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين.

بحسب “النهار” أنّ إحدى الغارات استهدفت هنكاراً فارغاً قرب المجنة في خراج بلدة السفري من جهة الخضر، من دون أن تُسجّل خسائر في الأرواح، وفق المعلومات الأولية.

وفي وقت سابق، أعلن “حزب الله” “إسقاط طائرة ‏مسيرة مسلّحة من نوع (هرمز 450) فوق الأراضي اللبنانية”، قبل أن يُصدر توضيحاً بأنّ “الطائرة المسلّحة الإسرائيلية التي أسقطها من نوع (هرمز 900)”.