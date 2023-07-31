بالفيديو ـ "زفّة" لرياض سلامة... "قلبي باقي معكن"

غادر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد مهمة استمرت لثلاثة عقود حملت الكثير من الأحداث والتداعيات على الاقتصاد اللبناني، وذلك بحضور “زفة” أحضرت إلى أمام مبنى المصرف المركزي.

وقال سلامة بعد خروجه من حرم “المركزي”: “بودّعكن، بسّ قلبي باقي مَعكن، مصرف لبنان صمد وسيبقى صامداً”.

تجدر الإشارة إلى أن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري كان قد أعلن، في مؤتمر صحافي، أنه “بموجب القانون سأتولى منذ الغد السلطة التنفيذية في المصرف المركزي وسيكون التوقيع مناط بي”.

مؤكداً انه “لا بد من الإنتقال إلى سياسة أخرى وهي وقف سياسة تمويل الدولة بالكامل ولن يتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقًا خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني”.