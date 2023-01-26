بالفيديو ـ معوض: ما نراه اليوم انقلاب على المؤسسات ولن نسمح بتعطيل القضاء

أكد النائب ميشال معوض أن واجباتنا أن نكون سلطة رقابية على حسن تشغيل المؤسسات والسلطة القضائية بخطر ونحن جئنا لحماية الحقيقة.

وقال من أمام العدلية وعبر “صوت بيروت إنترناشونال”: “لا نتدخل بمضمون قرار القضاة ولكن لا نسمح بتعطيل القضاء وما نراه اليوم هو انقلاب على المؤسسات والحريات ونظام بوليسي جديد”.

وطالب وزير العدل هنري خوري ومن مجلس القضاء الأعلى إعادة انتظام العمل وعدم عرقلة التحقيق بعد اليوم ونتدخل لإعادة انتظام السلطة القضائية.

وأضاف: “كل الأساليب السلمية للحفاظ على العدالة ولمنع قيام دولة بوليسية جديدة سنقوم بها ونحن لحماية العدالة والحقيقة ولنحمي السلطة القضائية”.