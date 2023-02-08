الأربعاء 17 رجب 1444 ﻫ - 8 فبراير 2023 |
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بالفيديو.. فرق الإنقاذ اللبنانية تحاول انتشال طفل في تركيا

منذ 7 دقائق
زلزال تركيا

زلزال تركيا

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نشر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين فيديو يظهر بدء الفريق اللبناني مهمّته في المساعدة في عمليات الإنقاذ في تركيا.

وقال عبر “تويتر”: “المهمّة الأولى لفريق بحث وإنقاذ من البعثة اللبنانية إلى تركيا بدأت أمس لإنقاذ طفل عالق تحت الأنقاض في مدينة البستان في محافظة قهرمان مرعش. تحية ليوسف وجيلبير وافيديس ورفاقهم في مهمتهم الإنسانية”.

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