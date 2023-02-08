بالفيديو.. فرق الإنقاذ اللبنانية تحاول انتشال طفل في تركيا

نشر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين فيديو يظهر بدء الفريق اللبناني مهمّته في المساعدة في عمليات الإنقاذ في تركيا.

وقال عبر “تويتر”: “المهمّة الأولى لفريق بحث وإنقاذ من البعثة اللبنانية إلى تركيا بدأت أمس لإنقاذ طفل عالق تحت الأنقاض في مدينة البستان في محافظة قهرمان مرعش. تحية ليوسف وجيلبير وافيديس ورفاقهم في مهمتهم الإنسانية”.

اول مهمة لفريق بحث وانقاذ من البعثة اللبنانية الى #تركيا بدأت امس لانقاذ طفل عالق تحت الانقاض في مدينة البستان في محافظة قهرمان مرعش. تحية ليوسف وجيلبير وافيديس ورفاقهم في مهمتهم الإنسانية. #هزة_أرضية#لبنان pic.twitter.com/4HPeNursoL — Nasser Yassin (@nasseryassin) February 8, 2023