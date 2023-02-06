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بالفيديو.. فريق اغاثة لبناني يغادر متوجهاً الى تركيا

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 6 - فبراير - 2023 5:06 مساءً
مسؤول الدفاع المدني في لبنان العميد ريمون خطار

مسؤول الدفاع المدني في لبنان العميد ريمون خطار

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يغادر فريق لبناني الى تركيا للمساعدة في عمليات الإنقاذ بعد الزلزال المدمر الذي ضربها صباح اليوم الاثنين 6\2\2023، وكانت الدولة التركية قد أرسلت طائرة لنقل الفريق، هذا وستقلع الطائرة عند الساعة السادسة مساءً وجاءت هذه المبادرة من، الدفاع المدني والصليب الاحمر والجيش اللبناني، بحيث يضم الوفد حوالي 72 شخص.

وفي حديث مع مراسل صوت بيروت انترناشونال، أشار وزير البيئة ناصر ياسين، الى ان هناك رسالة تضامن مع الشعب التركي بهذه الكارثة الكبيرة وهذه المساعدة اقل ما يمكن تقديمه. وعن الفرق بين لبنان وتركيا من خلال الامكانيات والامور اللوجستية، اكد ياسين ان نحن ايضاً لدينا خبرات وتجارب والقدرة والتجهيزات في المساعدة، وأشار الى أن العدد الرسمي للوفد المشارك هو 72 شخص.

هذا واكد مسؤول الدفاع المدني في لبنان العميد ريمون خطار انه تم التنسيق مع الهيئة العليا لادارة الكوارث والدولة التركية، وهناك طائرة تركية ستقل الفريق، كما واكد ان لدينا الامكانية لإرسال فريق للمساعدة في عمليات الانقاذ.

اما عن التجهيزات والتحضيرات أشار مسؤول الاعلام في فريق الاطفاء النقيب علي نجم، الى انه كان قراراً مفاجئ للمشاركة بهذا الوفد وفوج اطفاء بيروت اعد وفداً من 12 فرد من ضباط ورتباء للمساعدة.

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