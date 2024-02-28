بالفيديو فضيحة الطوابع.. وكنعان يعلق: برسم القضاء

كتب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على منصة “إكس”: “علناً الطابع المالي في السوق السوداء بأضعاف سعره ومفقود من السوق الشرعي، والحكومة لا تزال تبحث على طريقة “قانونية” لتوقف التداول فيه لحين توفره شرعياً”.

وأرفق كنعان تصريحه بفيديو يكشف حقيقة ما يحصل في السوق السوداء، وقال: “برسم رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير المالية والقضاء بعد أن قدّمت إخباراً بالأمس الى وزير العدل وأحيل للنيابة العامة التمييزية”.

#كنعان علناً الطابع المالي بالسوق السوداء بأضعاف سعره ومفقود من السوق الشرعي، والحكومة بعدها عم تفتش على طريقة "قانونية" لتوقف التداول فيه لحين توفره شرعياً!

برسم رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير المالية والقضاء بعد تقديمي امس اخبار لوزير العدل وإحالته للنيابة العامة التمييزية… pic.twitter.com/TBXzNt5bDL — Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) February 28, 2024