بالفيديو: في ظل حكومة عاجزة.. طلاب لبنانيون مغتربون يعانون من صعوبة العيش

بات عدد من الشبان اللبنانيين ليلتهم في العراء في تركيا، واوضح الشبان اللبنانيون انهم ناموا على الرصيف بعد ما ضاقت بهم السبل ونفد منهم الطعام.

وقد اوضح احد الشبان انهم ينتظرون يومياً الهلال الاحمر التركي ليزودهم بالطعام.

وطالب الشبان من وزارة الخارجية والمغتربين والمسؤولين إرسال طائرة لاجلائهم من الشارع.

ويظهر في مقطع الفيديو عدد من لبنانيين أمام القنصلية في اسطنبول يطالبون بالمساعدة

تجمّع لبنانيون أمام القنصلية اللبنانية في اسطنبول مطالبين بالمساعدة ويهتفون “جوعانين”، في وقت أكدت مصادر في القنصلية للـmtv أنها تتابع الموضوع وأن الهلال الأحمر التركي قام بتقديم مساعدات للمعنيين.

في جورجيا: “ما معنا ناكل”.. 70 هوية لبنانية الى الهاوية

وفي جورجيا ناشد طلاب لبنانيون منذ بداية تفشي فيروس كورونا وإغلاق المطار، المعنيين من اجل العودة الى لبنان.

وحال هؤلاء الطلاب تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وفرصة أمامهم للعودة الى لبنان الثلاثاء المقبل عبر أرمينيا لأنّ جورجيا ليست مشمولة بأي لائحة من لوائح الإجلاء، وإلاّ فالمسألة ستكون أصعب.