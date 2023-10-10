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بالفيديو: قصفٌ إسرائيليّ عنيف جنوبًا.. وعناصر "اليونيفيل" إلى الملاجئ!

منذ 16 دقيقة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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بعد أن اشتعلت جبهة الجنوب مساء اليوم، من جراء إطلاق رشقات صاروخيّة باتجاه الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، أكّد الجيش الإسرائيلي أن عدد الصواريخ التي تم إطلاقها من جنوب لبنان هي 15 صاروخًا، فيما جددت قواته قصف أطراف علما الشعب وسهل الماري.

يأتي ذلك في وقت أفاد “التلفزيون العربي”، بأنّ قصفًا إسرائيليًا بقنابل الفوسفور استهدف تلال كفرشوبا.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّ قواته هاجمت بالدبابات مواقع تابعة لحزب اللّه ردًا على إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان.

فيما طلبت قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان من العناصر والعاملين لديها النزول إلى الملاجئ.

فقد دوت صفارات الإنذار في الجليل الغربي، بعد إطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني، حيث اندلعت النيران في هدف أصابته الصواريخ في مستوطنة أفيفيم في الجليل الأعلى شمال الأراضي المحتلة.

وأشارت المعلومات إلى أن هذه الصواريخ تم إطلاقها من سهل القليلة، جنوبي لبنان، باتجاه الجليل الأعلى.

فيما قام جيش الاحتلال بالردّ بقصف مدفعيّ طال محيط بلدات الضهيرة وعيتا الشعب. في وقت أطلقت قوات اليونيفيل صفارات الإنذار في مراكزها في جنوب لبنان.

بينما طلب الجيش الإسرائيلي من سكان المستوطنات في الشمال، أخذ الحيطة والحذر وإخلاء منازلهم بأسرع وقت ممكن.

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