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بالفيديو.. قطع طرقات ودعوات لاستكمال تحقيقات المرفأ

منذ 11 دقيقة
قطع الطريق عند ساحة إيليا في صيدا

قطع الطريق عند ساحة إيليا في صيدا

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قطع عدد من المحتجين ساحة إيليا في صيدا، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصاديّة، وعلى ما حصل اليوم في قصر العدل في بيروت.

وقد واكب مراسل “صوت بيروت انترناشونال” الاحتجاجات وأجرى عددًا من المقابلات مع عدد من المواطنين الذين شاركوا في قطع الطريق، حيث أشاروا إلى أنّنا نطالب بلقمة عيشنا.

كما لفت أحد المحتجين إلى ضرورة استكمال التحقيقات بملف مرفأ بيروت، وتطرق إلى آخر المستجدات في هذا الشأن، بعد الإفراج عن الموقوفين.

هذا وشهدت مناطق أخرى احتجاجات عدة، حيث أقفل مواطنون الاوتوستراد الساحلي باتجاه بيروت في محلة الناعمة، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية.

كما قطع محتجون على تردي الأوضاع المعيشيّة وارتفاع سعر صرف الدولار قبل قليل، طريق عام صور الناقورة – مقابل تعاونية رمال، بالاطارات المشتعلة والسواتر الاسمنتية وحاويات النفايات.

كذلك قطع محتجون أوتوستراد صور- صيدا عند محلة النبي ساري في عدلون بالاتجاهين.

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