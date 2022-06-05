بالفيديو.. قيادي في حزب الله يتوعد الجيش اللبناني!!

امهل رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك قيادة الجيش اللبناني ساعات لإيقاف عمليات مداهمة المطلوبين في حي الشراونة في بعلبك.

تهديد يزبك ظهر في مقطع فيديو خلال حشد لمسؤولين في حزب الله، والذي أكد فيه بأنهم في حزب الله سيكونون إلى جانب أهل بعلبك، وإذا لم تحل الأمور خلال ساعتين فنحن معهم، “وخليهم يجوا يقتصوا منا أيضاً”.

كلام يزبك يأتي بعد يوم على استشهاد عنصر من الجيش اللبناني زين الدين شمص خلال مداهمة نفذها الجيش اللبناني لتوقيف المطلوب علي زعيتر الشهير بـ “أبو سلة”.

القيادي في حزب الله محمد يزبك يمهل الجيش ساعة للانسحاب من الشراونة و يهدده بشكل علني.. بات مكشوفاً دور الحزب الايراني بحماية عصابات المخدرات والخطف والسرقة

🛑 الشعب سحب الشرعية عن الحزب في الانتخابات على الدولة ان تلاقي مطلب الشعب بفرض الشريعة على اراضيها pic.twitter.com/UbSOGO5f9W — طوني بولس (@TonyBouloss) June 5, 2022

يشار إلى أنه واستكمالاً للعملية الأمنية في بعلبك، اعلن الجيش اللبناني انه بتاريخ 5 / 6 / 2022 ونتيجة عمليات الدهم التي تُواصلها وحدات الجيش في منطقة الشراونة، تم توقيف 6 لبنانيين و6 سوريين لتورط بعضهم في إطلاق النار على العسكريين بتاريخ 3 / 6 / 2022 ولكون بعضهم الآخر مطلوباً بموجب مذكرات توقيف بسبب الإتجار بالمخدرات.

وافاد البيان بأنه أثناء عمليات الدهم، تعرّضت آلية عسكرية لإطلاق نار وأصيب عسكريّان بجروح، فَرَدَّ العناصر على مصادر النيران بالمثل.

وقد ضُبط 17 سلاحاً حربياً، وقاذف آر بي جي، و15 بندقية صيد، وكمية من الذخائر والمخدرات، ومبلغ من المال، وثلاث سيارات رباعية الدفع. كما ضُبط معملان لتصنيع المخدرات وتمت مصادرة محتوياتهما.

وسلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق، وتستمر عمليات الدهم لتوقيف باقي المتورطين.