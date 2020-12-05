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بالفيديو: لبنان يغرق … مستنقعات وسير متوقف بشكل شبه تام

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 5 - ديسمبر - 2020 3:18 مساءً
الدورة

الدورة

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يتجلى فساد السلطة ودولة المحاصصة في الشتاء، فتظهر الأزمات وتطفو المشاريع الوهمية لتعود وتغرق المواطن المذبوح من أزمته الاقتصاديةـ لتشل حركته تماما بسبب المستنقعات المائية في الشوارع.

سجلت فوضى كبيرة في حركة السير من ساحل المتن حتى وسط بيروت ذهابا وإيابا وكذلك في نهر الموت وفي الشوارع الداخلية في الأشرفية وبرج حمود وذلك بفعل السيول وتساقط البرد وسط غياب تام لعناصر السير، والمواطنون عالقون في سياراتهم

وتجمعت المياه على مستديرة الدورة وفي شوارع اخرى، وعمل فريق العمل في وزارة الاشغال على المعالجة، كما وتجمعت المياه على مسلكي الاوتوستراد في الدورة، حيث عامت السيارات وتوقفت بشكل تام.

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