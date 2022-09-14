بالفيديو: ماذا كشفت شقيقة المودعة سالي حافظ؟

أثارت قضية المودعة سالي حافظ صباح اليوم التي اقتحمت أحد المصارف في السوديكو لتسترد أموالها ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي نشهد فيها هكذا حوادث.

وفي حديث خاص وحصري لـ”صوت بيروت انترناشونال”، أكدت شقيقة سالي التي كانت برفقتها أثناء الحادثة، أنه لدينا أموالاً في المصارف ويحق لنا سحبهم متى نشاء.

وقالت: “لا يوجد دولة لتحافظ على أموالنا وحقوقنا وأختي عليها أن تسافر إلى الخارج ولديها ورم في رأسها، فلجأنا أولاً إلى وزارة الصحة فأجاب الوزير بأن الوزارة ليس لديها مالاً وهم عاجزين عن مساعدة الناس”.

وأضافت: “دخلنا إلى مستشفى أوتيل ديو، فغطت شركة التأمين لفترة معينة وانسحب، ولم يغطي أحداً العلاج الكيميائي والمستشفى إلا معنى فوق الـ60 ألف دولار”.

وتابعت: “ما حصل هو أننا طلبنا من عدة مصارف وطالبنا بأموالنا وهذا من حقنا ولكنها رفضت إعطاءنا أموالنا”.