بالفيديو.. ما حقيقة الكتلة النارية التي سقطت على عكار الليلة؟

ظهرت فيديوهات لحظة سقوط الكتلة النارية في بلدة التليل في عكار مساء اليوم.

وكان تحدث عدد من أهالي البلدي عن سقوط ما سموه “شهاب ناري” من السماء بشكل كروي.

وأشاروا الى أنه سقط في محلة مرج البلدة ما أدى الى اشتعال النيران في النباتات.

من جانبه اوضح رئيس بلدية التليل جوزيف منصور ان ما اشتبه به انه شهب ناري تبين انه احد قناديل الاحتفالات التي تضاء وترمى في الفضاء ، ونظرا لسرعة انتقاله بفعل سرعة الهواء ، ظنه الناس شهبا، خاصة وانه تسبب بحريق بسيط في المرج حيث سقط.

يشار إلى أن “الوكالة الوطنية للاعلام” كانت قد أفادت بأن اهالي التليل تفاجأوا بسقوط شهب ناري من السماء بشكل كروي، وسقط في محلة مرج البلدة ما ادى الى اشتعال النيران في النباتات وشكل هذا المشهد ظاهرة غريبة من قبل الاهالي