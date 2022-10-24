بالفيديو: محاولة اقتحام مصرف جديد في صيدا... إليكم التفاصيل

اقتحم المواطن الصيداوي وفيق محمد كالو، مصرف ” لبنان والمهجر” – وسط مدينة صيدا – شارع ايليا، مهدداً بإضرام النيران بجسده بعدما رفض المصرف تسليمه مبلغ 5000 دولار من وديعته لتغطية كلفة عملية عاجلة لإبنه الرضيع الذي لم يتعد شهره الثاني والذي يعاني من ثقب في القلب، وفق ما قاله.

وعمد كالو الى اغلاق باب المصرف من الداخل مانعا أيا كان من الدخول او الخروج. وحضرت القوى الأمنية الى المكان وبدأت بالتفاوض معه لإقناعه بعدم إيذاء نفسه وفتح باب المصرف .

وقال محمد كالو والد المودع المقتحم وفيق الذي كان ينتظر ولده خارجاً في حديث لصوت بيروت إنترناشونال: “جئنا اليوم، بناء على ما قاله لنا مدير المصرف “تعالوا نهار الاثنين خذوا المبلغ”، ونحن منذ اسبوع حضرنا الأوراق والصور وقال لنا الطبيب المعالج ان الطفل ( شهران) يعاني ثقبا في قلبه ويحتاج عملية قلب مفتوح وكلفة العملية 5 الاف دولار.

نحن لدينا 5 حسابات في البنك ولا نريدهم كلهم، ما نريده فقط كلفة العملية. ولما طالب ابني بحقه منعوه من الدخول.. يريدون اعطاءه المبلغ على أساس 8000 ليرة.. علما ان كل الحساب لا يكفي كلفة العملية على هذا الأساس . هكاذا عاملونا وكأننا نشحذ او نستجدي.. لماذا. هل سرقنا هذه الأموال أو وجدناها على الطريق”.