بالفيديو.. مصرع مُسلح من حزب الله خلال محاولته إطلاق قذيفة صاروخية

تداول ناشطون على وسائل التواصل مقطع فيديو يظهر عناصر مسلحة تابعة لميليشيا حزب الله، خلال إطلاق الرصاص والقذائف الصاروخية على الأبنية في منطقة عين الرمانة.

ويظهر في المقطع، عنصر تابع لحزب الله، وهو يتقدم، في محاولة منه لإطلاق قذيفة (RBG) إلا أن رصاصة سبقته وأردته قتيلاً.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عن ارتفاع عدد الضحايا في الطيونة إلى خمسة قتلى، إضافة إلى وقوع 20 جريحاً، جراء الاشتباكات المسلحة التي وقعت اليوم في منطقتي الطيونة وعين الرمانة.

بدورها، اكدت مصادر طبية لـ”الحرة” سقوط 6 قتلى وأكثر من 60 جريحا جراء إطلاق النار في بيروت.

وعلقت قيادة الجيش اللبناني على الأحداث الأمنية في منطقة الطيونة التي تشهد إطلاق نار كثيف على خلفية إعتصام نفذه مناصرو “حزب الله” و”حركة أمل” ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وقالت قيادة الجيش في بيان إنه “خلال توجه محتجين الى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو وقد سارع الجيش الى تطويق المنطقة والانتشار في احيائها وعلى مداخلها وبدأ تسيير دوريات كما باشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم”.

وأعلنت القيادة أن “وحدات الجيش المنتشرة سوف تقوم باطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه أي شخص يقدم على اطلاق النار من أي مكان آخر وتطلب من المدنيين إخلاء الشوارع”.

وافادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، باشرت بتكليف وإشراف مباشر من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، بإجراء تحقيقات ميدانية بشأن الاشتباكات التي تشهدها منقطة الطيونة، وتحديد هوية المسلحين الذين شاركوا بإطلاق النار تسببوا بسقوط الضحايا والجرحى من المدنيين وتوقيفهم.