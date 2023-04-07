بالفيديو: مصلحة الليطاني تتفقّد مجرى القاسمية.. والأضرار جسيمة!

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أنّ الاعتداء الاسرائيلي الذي استهدف منطقة صور فجرًا، أدى إلى تضرر منشآت مشروع ري القاسمية في منطقة القليلة بشكل مباشر، حيث أصاب إحدى العبارات وجزءًا من قناة ري القاسمية التي تروي البساتين في منطقة القليلة وما بعدها.

وأشارت المصلحة في بيان، إلى أنّ الفرق الفنية باشرت بالكشف الفني تمهيدًا لإجراء الصيانة لإعادة تشغيل المشروع قبل موسم الري 2023.

في هذا الإطار، كشف مدير مكتب الهندسة في مصلحة الليطاني عماد ترو في حديث مع مراسل “صوت بيروت انترناشونال”، عن الأضرار التي طالت المشروع بعد معاينته، حيث أشار إلى أنّ المصلحة كانت تستعدّ لافتتاح موسم الري خلال الأسبوعين المقبلين، فيما أدّى القصف الإسرائيلي إلى تضرّر حوالي 50 مترًا من المشروع، لافتًا إلى أنّ التحضيرات بدأت من أجل إصلاح الأضرار في أسرع وقت.