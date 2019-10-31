أخبار لبنان

بالفيديو: مكافحة الشغب تواجه “أمل” وحزب الله في الخندق

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انتشر فيديو لعناصر من مكافحة الشغب، التابعة لقوى الأمن الداخلي، في الخندق الغميق، رفضت فيه الانصياع لأوامر الضابط الذي طلب منها عدم ضبط عناصر حركة أمل وحزب الله، التي اعتدت، الثلاثاء، على الثوار السلميين في الرينغ وساحتي رياض الصلح والشهداء.

في المقابل، ردّت عناصر الثنائي الشيعي برمي الزجاج والحجارة على مكافحة الشغب.

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وقام عدد من مناصري حركة أمل وحزب الله بالاعتداء على الثوار، يوم الثلاثاء الماضي، على جسر الرينغ بالحجارة والعصي، ليكملوا بعدها إلى ساحتي الشهداء ورياض الصلح مضرمين النار وملحقين الأضرار المادية بخيم المتظاهرين.

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