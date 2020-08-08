بالفيديو – مواجهات في عدة اتجاهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين في ساحة الشهداء

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على أثر التظاهرة التي يقوم بها الثوار في ساحة الشهداء، دخل منذ قليل عدد من الشبان الى احدى الشاحنات وأحرقوها، كما حاولوا إزالة ألواح الاسمنت من امام مجلس النواب، وبدأت عملية رمي الحجارة في أكثر من مدخل الى مجلس النواب.

وتحاول في هذه الأثناء قوة من مكافحة الشغب إبعاد المتظاهرين عن محيط مجلس النواب فيما تزداد أعداد الشبان في ساحة الشهداء.

وحاول المتظاهرون الدخول الى مجلس النواب فيها الأعداد تتزايد، إذ نجحوا بإزالة العائق الحديدي المؤدي الى مجلس النواب وتطلق القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع بشكل كثيف.

يشار إلى أن قيادة الجيش أعربت منذ قليل في بيان عبر “تويتر” عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين وتفهمها لصعوبة الأوضاع الذي يمر بها وطننا.

وذكرت المحتجين بوجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الاملاك العامة والخاصة، كما ذكّرت أن للجيش شهداء جراء الإنفجار الذي حصل في المرفأ.