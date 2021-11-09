بالفيديو: مواجهة أمام مكتب القاضي مزهر.. وختمه بالشمع الاحمر

دخل عدد من النساء الأعضاء في مجموعة “ن” النسائية إلى قصر العدل، حيث تواجهن مع القاضي حبيب مزهر، بعد قيامهنّ بختم مكتبه بالشمع الاحمر، احتجاجاً على ممارساته في ما يتعلق بقضية انفجار مرفأ بيروت.

في هذا الحين، تتحضر الجهات المعنية بضحايا تفجير مرفأ بيروت لشنّ هجوم مضاد يتحضّر ضد قرار رئيس محكمة الاستئناف، القاضي حبيب مزهر، الذي عطّل عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

هجمة مرتدّة أولى، نظّمها محامون ووكلاء قانونيون يوم الجمعة الماضي، تمثّلت بفضح تخطّي مزهر لصلاحيته، وتقديم طلب الفصل بين ملفّين اعتبر مزهر نفسه حكماً فيهما، فاتّخذ قرار تنحية البيطار مؤقتاً.

فلقد تخطى مزهر صلاحياته وضمّ ملف دعوى الردّ المقدمة ضد القاضي نسيب إيليا إلى ملف دعوى الردّ المقدمة ضد القاضي البيطار.

دخول مجموعة من النساء الى مكتب القاضي حبيب مزهر .. لتذكيره بانه قاض لتحقيق العدالة وليس لتحقيق مآرب السياسيين الهاربين من العدالة.. pic.twitter.com/Ye01xcZ5tH — Salman Andary (@salmanonline) November 9, 2021