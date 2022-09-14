بالفيديو: مودعة مسلحة تقتحم مصرفاً في السوديكو

إقتحمت مودعة تحمل مسدّساً فرع “بلوم بنك” في السوديكو، حيث هدّدت بحرق نفسها بعد سكب البنزين على الموظفين وعلى نفسها.

وتمكّنت من سحب مبلغ 20 ألف دولار من حسابها قبل أن تغادر.

ووضعت البنوك اللبنانية قيودا على سحب أغلب المودعين للعملات الصعبة منذ الانهيار المالي في العام 2019 الذي أسقط ثمانية من بين كل 10 أشخاص في هاوية الفقر.

وتقول البنوك إنها تستثني الحالات الإنسانية بما في ذلك الرعاية في المستشفيات، ولكن المودعين وممثليهم أكدوا أن هذه الاستثناءات نادرا ما تنفذ.

#عاجل | بالفيديو – اقتحام بنك Blom الآن فرع السوديكو من قبل جمعية صرخة المودعين pic.twitter.com/1uGsqfXFEq — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 14, 2022