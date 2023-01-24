بالفيديو.. موظفو "الليبان بوست" أعلنوا العصيان

بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل جنوني اعلن موظفوا “الليبان بوست” الاعتصام امام المركز في كورنيش المزرعة، بعد ما كانو اعتصموا امام المركز الرئيسي في طريق المطار، هذا وتشيد الاشارة الى ان جميع المعاملات والخدمات متوقفة بسبب الاعتصام.

هذا وان معظم الشركات تعمل وتُحصل ايراداتها على اساس سعر صرف الدولار او الـ 15000 الف ليرة، فيما الرواتب تأتي على اساس الـ 1500 ليرة او 15000 في بعض الشركات.

وفي جولة لـ”صوت بيروت انترناشونال” في مكان الاعتصام، وفي حديث مع احد الموظفين أكد انه لا يمكن الاستمرار براتب 4 ملايين، فيما تم رفع الخدمات على سعر صرف الدولار، بينما يبقى راتب الموظف على الـ 1500.

واشار انه تم اعطاء الكثير من الوعود في وقت سابق لحل هذه الازمة ولكن لم نصل الى نتيجة وكان هناك تأكيد مشترك من المعتصمين انه لا تراجع عن هذا الاعتصام الا بعد الحصول على جميع مستحقاتهم.