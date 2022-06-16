بالفيديو: نائبة تغييرية تمدح برّي وتصفه بالمدرسة.. وموجة انتقادات تلاحقها!

تعرضت النائبة عن الكتلة المدنية، نجاة عون صليبا، لحملة انتقادات واسعة بعد تصريح لها ضمن برنامج على قناة الـ “أو تي في” ليل الأربعاء، قالت فيه ان رئيس مجلس النواب نبيه بري مدرسة، و”انشاء الله أقدر استفيد منه”.

وجاءت تصريحات صليبا رداً على سؤال حول تدخين النواب في غرفة في مبنى البرلمان، وقالت انها اعترضت على ذلك امام بري بالنظر الى أنه خلافا للقانون يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة، فرد بري بأنه سيطلب من شرطة مجلس النواب إزالة جميع منافض السجائر من الغرفة.

وحول سؤال عن خبرة بري، قالت صليبا إنه “مدرسة”، وأضافت: “انشا الله اقدر استفيد منها”.

وتعرضت صليبا لحملة انتقادات في مواقع التواصل بسبب ثنائها على بري، وتوسعت دائرة الانتقاد لتطاول جميع نواب التغيير.

وفي وقت لاحق، غرّدت النائبة صليبا عبر حسابها على تويتر ردا على حملة الانتقادات التي تعرضت لا:

“ببساطة، نستفيد من تجربة، حتى ما تنعاد. مواجهتنا مع المنظومة مستمرة من دون تراجع. ولا ضرورة لتأويل جملة أكثر مما تحتمل”.

النائبة نجاة عون صليبا للـ @OTVLebanon : الرئيس #نبيه_بري مدرسة وانشالله أقدر استفيد منه pic.twitter.com/5NuFmDgHwZ — Fouad khreiss (@fouadkhreiss) June 16, 2022