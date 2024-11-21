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بالفيديو.. نداء عبر مكبرات الصوت في صور للإخلاء!

منذ 12 ساعة
صورة من موقع الغارات في كفر رمان

صورة من موقع الغارات في كفر رمان

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ناشد الدفاع المدني سكّان صور بضرورة الإخلاء، عبر مكبّرات الصّوت، وجاء ذلك بعد التهديد الإسرائيليّ، بحيث وجّه الجيش الاسرائيلي، صباح الخميس 21\11\2024، إنذاراً إلى السكان في صور وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له.

وقال المتحدث باسم الجيس الاسرائيلي افيخاي ادرعي على منصة “إكس”: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجبش الإسرائيلي بقوة على المدى الزمني القريب

من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.

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