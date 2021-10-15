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بالفيديو.. هل يكرر حزب الله سيناريو "أبو عدس" مع إبراهيم حطيط؟!

16 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2021 11:36 صباحًا
الناطق باسم لجنة أهالي ضحايا انفجار بيروت إبراهيم حطيط

حطيط

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فوجئ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت مساء اليوم بمقطع فيديو “مستغرب” يظهر فيه الناطق باسم لجنة أهالي ضحايا انفجار بيروت إبراهيم حطيط مطالباً فيه المحقق العدلي بقضية انفجار المرفأ، القاضي طارق البيطار بالتنحي.

ويظهر “حطيط” في مقطع الفيديو بشكل مرتبك، يتلو بياناً بطريقة تذكرنا بالطريقة التي ظهر بعض الأشخاص الذين تم اختطافهم سابقاً من قبل حزب الله أو أذرع النظام السوري، كما ظهر سابقاً “أحمد أبو عدس” في فيديو مفبرك، يتبنى فيه اغتيال الرئيس رفيق الحريري لإبعاد الأنظار عن مليشيا حزب الله ودورها في تلك الجريمة.

وتوجه حطيط، في ​الفيديو​ الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، الى ​المحقق العدلي​ بالقضية القاضي ​طارق البيطار​، بالقول “نحن وضعنا دمنا عندك ولكن ما حصل يشير الى تسييس واستنسابية فاضحة ووصلت الأمور الى إراقة دماء الأبرياء، لذا، نحن نطالبك بالتنحي لإفساح المجال أمام محقق عدلي آخر يكون أمينا على دمائنا”.

وكان لافتاً فيما طلب من حطيط تلاوته، ربط التدخل الأميركي بمسار التحقيق، حيث قال: “ندين التدخل الأمريكي السافر في القضية والتحقيق، فأميركا​ لم تدعم يوما أي قضية الا لمصالحها الخاصة الخبيثة، كما نرفض كل محاولات تدويل القضية خاصة أننا في ​لبنان​ لدينا تجرية سيئة مع المحاكم الدولية”.

وتؤكد مصادر على صلة قريبة بحطيط بأنه تعرض للتهديد من قبل حزب الله، وتم استدعاؤه وتسليمه البيان المنسوب اليه لقراءته مباشرة، وتم ارسال عناصر حزبية إلى منزله لإجباره على تصوير مقطع فيديو وقراءة البيان.

وتضيف المصادر لـ”صوت بيروت انترناشونال”، ان حطيط تعرض إلى تهديدات سابقة، وان الحزب يحاول مراراً وتكراراً التدخل من خلال حطيط لإيصال الرسائل من أجل اظهار أن أهالي الضحايا يوافقون حزب الله الهواجس ذاتها.

مصادر قريبة من حطيط: تم تهديده وأُجبر على تصوير الفيديو

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