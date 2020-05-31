بالفيديو والصور – الثوار افترشوا طريق القصر الجمهوري

القصر الجمهوري - بعبدا - لبنان
القصر الجمهوري - بعبدا - لبنان

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وصل الثوار اليوم الأحد إلى نقطة على طريق القصر الجمهوري، هي المرة الأولى التي يصل فيها متظاهرون إليها، على وقع الأغاني الوطنية.

وعندما منعهم عناصر القوى الأمنية من التقدم أكثر باتجاه القصر، افترشوا الطريق، مع وصول تعزيزات عسكرية إلى المكان، واتخاذ إجراءات أمنية مشددة.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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