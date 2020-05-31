بالفيديو والصور – الثوار افترشوا طريق القصر الجمهوري

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وصل الثوار اليوم الأحد إلى نقطة على طريق القصر الجمهوري، هي المرة الأولى التي يصل فيها متظاهرون إليها، على وقع الأغاني الوطنية.

وعندما منعهم عناصر القوى الأمنية من التقدم أكثر باتجاه القصر، افترشوا الطريق، مع وصول تعزيزات عسكرية إلى المكان، واتخاذ إجراءات أمنية مشددة.

مباشر الثوار من امام القصر الجمهوري #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/jlQCQ0YP3V — الثورة News (@thawranewslb) May 31, 2020

ثورة مجيدة مقدسة ♥️♥️

من امام القصر الجمهوري ✊🏻✌🏻 مش قلتو طلعو ع بعبدا؟ طلعنا ما شفنا حدا منكم ولا تضامنتو معنا!!…

انتو خواريف كذابين والثورة اشرف منكم#لبنان_ينتفض @thawralebanon @thawranewslb pic.twitter.com/ZliHwV2xQe — لبنان ينتفض (@lebprotests) May 31, 2020