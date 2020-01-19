أخبار لبنان

بالفيديو والصور: القوى الأمنية “ترحّب” بالثوار

توترت الأجواء، مساء اليوم الأحد، في وقت باكر نسبياً مع بدء تجمع الثوار في وسط بيروت. وبعد مناوشات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، ألقت الأخيرة قنبلة غاز مسيلة للدموع لتفرقة المتظاهرين فور ازدياد عددهم.

 

وينفذ الجيش اجراءات امنية مشددة في بيروت ومحيط الخندق الغميق كما سيتم تسيير دوريات للمخابرات ضمن الضاحية.

وبدأت التجمعات في وسط بيروت، بعد ظهر اليوم الأحد، في نقطة التجمّع أمام مدخل ساحة النجمة وسط تعزيزات أمنية مكثّفة.

 

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وانطلق عدد من الباصات من ساحة عبد الحميد كرامي (النور) في طرابلس، بعد ظهر اليوم الأحد، باتجاه بيروت لتنفيذ وقفة احتجاجية امام مجلس النواب.

وبرزت دعوات للتظاهر اليوم في محيطي مجلس النواب ومسجد محمد الامين عصرا. ويستمر الثوار بالاحتجاج لليوم الـ95 على اندلاع الثورة، رافضين الوجوه القديمة التي حكمت البلاد وأوصلته للفشل، وداعين لتأليف حكومة اخصائيين مستقلة تنقذ لبنان من الانهيار.

المصدر lebanese-forces
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