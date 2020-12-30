بالفيديو والصور – حريق كبير في طرابلس

شب مساء اليوم الأربعاء حريق كبير في مدينة طرابلس، أدى إلى احتراق عدد كبير من السيارات. وأدى ماس كهربائي في إحدى السيارات المركونة في مركز لتجمّع السيارات في منطقة محرم طرابلس إلى اشتعالها.

وتسبب الأمر باحتراق عدد كبير من الإطارات المستعملة واقتصرت الأضرار على الماديات.

يا رب الطف ! حريق كبير في #طرابلس pic.twitter.com/RLxPSebrij — ElieMerheb | ايلي مرعب حساب جديد (@_eliemerheb_) December 30, 2020

انفجار سيارة في طرابلس قبل قليل يؤدي إلى حريق كبير pic.twitter.com/BFa7LBZpeH — Hady (@HadO_6) December 30, 2020