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بالفيديو والصور – مسلسل لبنان يغرق… جزء 2020

منذ 4 دقائق
الطرقات في لبنان

الطرقات في لبنان

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عوّدتنا دولتنا العلية في كل عام أن تغرق على الطرقات، في كل عاصفة تهب وتتساقط فيها الأمطار. وفي مشهد مألوف جداً، عامت الطرقات في كافة المناطق اللبنانية في أول شتوة لهذا العام.

وفي منطقة المكلّس، أدّت غزارة الأمطار الى تشكّل السيول، ما تسبّب بصعوبة تنقّل السيارات.

كذلك، غرقت منطقة جونية، الأوتوستراد والشوارع الداخليّة، جرّاء الأمطار الغزيرة وفيضان السيول، ما أدّى إلى زحمة سير خانقة على الأوتوتستراد.

الى ذلك، أشارت غرفة التحكم المروري الى ان حركة المرور خانقة على طريق انفاق المطار وعلى طريق الحدث الشويفات حتى جسر خلدة بسبب تجمع للمياه وتتم العالجة من قبل عناصر مفرزة سير بعبدا وفرق الصيانة بوزارة الاشغال.

كما أفادت عن تجمع للمياه على اوتوستراد الناعمة باتجاه بيروت سبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل فرق الصيانة في وزارة الاشغال.

حال الطرقات

حال الطرقات

حال الطرقات

حال الطرقات

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