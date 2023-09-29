بالفيديو والصور: هذه المخلفات السبب الرئيسي لانسداد المصبات على الأوتوستراد

كتب وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على منصة “أكس”: “الى الاهل في الضبية وجميع العابرين: الصور والفيديوهات تظهر قناة فرفوري وكمية النفايات والمخلفات التي جرفتها معها من أعالي المنطقة نحو الاوتوستراد. فرق متعهدي الوزارة عملت طيلة الليلة الماضية لتصبح كما تبدو خالية منها. هذه المخلفات هي السبب الرئيسي لانسداد المصبات على الأوتوستراد”.

الى الاهل في الضبية وجميع العابرين:

الصور والفيديوهات تظهر قناة فرفوري وكمية النفايات والمخلفات التي جرفتها معها من أعالي المنطقة نحو الاوتوستراد!

فرق متعهدي الوزارة عملت طيلة الليلة الماضية لتصبح كما تبدو خالية منها.هذه المخلفات هي السبب الرئيسي لانسداد المصبات على الاوتوستراد. pic.twitter.com/BiigirEzBp — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) September 29, 2023