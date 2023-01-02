بالفيديو: وفد من حزب الله في بكركي

يستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في هذه الاثناء في بكركي وفدا من “حزب الله” برئاسة السيد ابراهيم امين السيد.

وكان أشار الراعي في عظة الأمس إلى أن انتخاب رئيس للجمهورية لا يتمّ ببدعة الاتفاق المسبق عليه -فهذا نقيض نظامنا الديمقراطيّ– بل بالاقتراع المقترن بالتشاور والحوار، يومًا بعد يوم، لا مرّة كلّ أسبوع.

فيتوقّف عندئذٍ المجلس النيابيّ عن تلك المسرحيّة الهزليّة التي مارسها عشر مرّات.

نتمنّى من صميم القلب ألا يكون هناك من يتقصّد تعطيل بتر رأس الجمهوريّة، وتعطيلِ المؤسّساتِ ليَظهرَ لبنانُ دولةً فاشلةً غيرَ مؤهّلةٍ للوجودِ أو للبقاءِ كما هي، ولا بدّ، بالتالي، من تغييرِها وبناءِ دولةٍ أخرى على نَسَقِ الدويلات التي تَتفشّى في مِنطقةِ الشرقِ الأوسط، فلا تأخذ بالاعتبار الديمقراطيّةَ والتركيبةَ التعددية. ونقول: إنها لمفخرةٌ للنوابِ أنْ تُسجَّلَ أسماؤُهم في سِجلِّ الّذين عَملوا على إنقاذِ لبنان من خلالِ انتخاب رئيسٍ مميَّز. فلا تخيّبوا آمالَ الشعبِ الذي انتخبَكم. وهَلُمّوا إلى هذا الإنجازِ العظيمِ في مطلعِ السنةِ الجديدة.