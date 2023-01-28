بالفيديو.. وقفة احتجاجيّة للمطالبة بإقالة عويدات وتعزيزات أمنيّة احتياطيّة

نفذ ناشطون قبل ظهر اليوم السبت، اعتصامًا رمزيًا أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بإقالة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

هذا وحذر الناشطون من إراقة الدماء بشكل مفتعل لتفجير الشارع، مؤكدين ضرورة التمتع بالحكمة والمحافظة على الاستقرار، إلا أن ذلك لا يمنع من الانتفاض على القرارات غير القانونية ورفع الصوت.

وردًا على سؤال لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” حول سبب عدم مشاركة أهالي ضحايا المرفأ في هذا التحرك، أشار المحامي بيار الجميل، شقيق أحد ضحايا مرفأ بيروت، إلى أن ذلك يعود بشكل أساسي إلى ما حُكي عن دعوة لوقفة مقابلة داعمة للقاضي عويدات، معتبرًا أنها مجرد كلام لإثارة المخاوف من قاعدة “شارع مقابل شارع”.

بينما أشار مراسل “صوت بيروت انترناشونال” أنّ الدعوة إلى وقفة تضامنية مع القاضي عويدات ظلت في إطارها الافتراضي لتخويف الناس من النزول إلى قصر العدل ودعم القاضي طارق البيطار.

إلى ذلك، واكب مراسل “صوت بيروت انترناشونال” التعزيزات العسكرية في دوار الطيونة، تخوفًا من أيّ احتكاك بين المشاركين في الوقفات الاحتجاجيّة أمام قصر العدل، مشددًا على أنّ المصادر أكدت أنّ “الثنائي الشيعي” لم يوجه أي دعوة للتحرك دعمًا للقاضي غسان عويدات، وليس هناك أي قرار بالنزول إلى الشارع.