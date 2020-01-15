أخبار لبنان

بالفيديو: 6 جرحى من الثوار أمام ثكنة الحلو

أصيب 6 جرحى من بينهم نساء في تدافع بين قوى الأمنية والثوار أمام ثكنة الحلو. وعمدت مكافحة الشغب على ابعاد الثوار من أمام مدخل الثكنة.
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وأطلق الثوار، أمس الثلاثاء، اسبوع الغضب، وعلى الرغم من بعض أعمال الشغب التي وقعت في منطقة الحمرا، يصرّ الثوار على اكمال تحركاتهم المطلبيّة مدعومين من طلاب المدارس للضغط على الأكثرية الحاكمة لتأليف حكومة اخصائيين مستقلة تنقذ لبنان من الانهيار.

وأكد “الصليب الأحمر” عن وصول 3 فرق لإسعاف الجرحى امام ثكنة الحلو.

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