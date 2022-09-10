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بالوثيقة.. إعفاء مواطني دولة عربية من تأشيرة الدخول إلى لبنان

منذ 9 دقائق
مطار رفيق الحريري الدولي بيروت - لبنان

مطار رفيق الحريري الدولي بيروت - لبنان

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قالت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن الحكومة اللبنانية قررت، (السبت 10-9-2022)، إعفاء العراقيين من الحصول على تأشيرة دخول إلى لبنان.

وحسب وثيقة اطلعت عليها (واع) أنه “بهدف تفعيل التعاون مع جمهورية العراق، وافق مجلس الوزراء اللبناني على طلب وزارة الداخلية والبلديات المتعلق بإعفاء العراقيين من ضرورة الحصول على تأشيرة للدخول إلى أراضيه”.

وأضافت الوثيقة أنه “تم إصدار قرار يقضي بمنح العراقيين الذين يرغبون بالقدوم إلى لبنان تأشيرة دخول وإقامة مجانية لمدة شهر قابلة للتمديد حتى ثلاثة أشهر للرعايا القادمين للسياحة”.

وتابعت أنه “تم شطب العراق من المادة المتعلقة بحيازة القادمين على مبلغ ألفي دولار أميركي نقدًا أو شيكًا مصدقًا من بنك معروف، كشرط أساسي للدخول إلى الأراضي اللبنانية، وذلك بعد إطلاع رئيس الجمهورية ميشال عون وموافقته”.

 

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