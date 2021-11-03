بالوثيقة: ارتفاع جديد بسعر ربطة الخبز

أشار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، اليوم الأربعاء، إلى “قرارين: الأول يتعلق بتحديد سعر مبيع النخالة ودقيق القمح من “فئة 85″ و”zero” و “extra” و”super extra” وكل الفئات الأخرى، والثاني يقضي بتحديد وزن وسعر الخبز اللبناني الأبيض”.

وقرر سلام تشكيل خلية أزمة لمواكبة تطور تقلبات الأسعار في كِلَف صناعة الرغيف للتصدي بأقصى درجة لمسألة ارتفاع ثمن ربطة الخبز والعمل على إبقائها بمتناول اللبنانيين، على أن تبقى اجتماعات الخلية مفتوحة لهذه الغاية.

وحددت الوزارة وزن وسعر ربطة الخبز على الشكل الآتي:

– من الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 380 غ بـ4500 ليرة كحد أقصى، وربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 810 غ بـ6500 ليرة كحدّ أقصى، وربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 1200 غ بـ9000 ليرة كحدّ أقصى.

– من الفرن إلى الموزع: ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 380 غ بـ3560 ليرة كحد أقصى، وربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 810 غ بـ5300 ليرة كحدّ أقصى، وربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 1200 غ بـ7800 ليرة كحدّ أقصى.

– من الموزع إلى المتجر: ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 380 غ بـ4500 ليرة كحد أقصى، وربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 810 غ بـ6500 ليرة كحدّ أقصى، وربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 1200 غ بـ9000 ليرة كحدّ أقصى.

– من المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 380 غ بـ5000 ليرة كحد أقصى، وربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 810 غ بـ7000 ليرة كحدّ أقصى، وربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 1200 غ بـ9500 ليرة كحدّ أقصى.