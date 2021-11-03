الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالوثيقة: ارتفاع جديد بسعر ربطة الخبز

3 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2021 4:22 مساءً
الخبز

خبز

A A A
طباعة المقال

أشار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، اليوم الأربعاء، إلى “قرارين: الأول يتعلق بتحديد سعر مبيع النخالة ودقيق القمح من “فئة 85″ و”zero” و “extra” و”super extra” وكل الفئات الأخرى، والثاني يقضي بتحديد وزن وسعر الخبز اللبناني الأبيض”.

وقرر سلام تشكيل خلية أزمة لمواكبة تطور تقلبات الأسعار في كِلَف صناعة الرغيف للتصدي بأقصى درجة لمسألة ارتفاع ثمن ربطة الخبز والعمل على إبقائها بمتناول اللبنانيين، على أن تبقى اجتماعات الخلية مفتوحة لهذه الغاية.

وحددت الوزارة وزن وسعر ربطة الخبز على الشكل الآتي:

– من الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 380 غ بـ4500 ليرة كحد أقصى، وربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 810 غ بـ6500 ليرة كحدّ أقصى، وربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 1200 غ بـ9000 ليرة كحدّ أقصى.

– من الفرن إلى الموزع: ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 380 غ بـ3560 ليرة كحد أقصى، وربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 810 غ بـ5300 ليرة كحدّ أقصى، وربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 1200 غ بـ7800 ليرة كحدّ أقصى.

– من الموزع إلى المتجر: ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 380 غ بـ4500 ليرة كحد أقصى، وربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 810 غ بـ6500 ليرة كحدّ أقصى، وربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 1200 غ بـ9000 ليرة كحدّ أقصى.

– من المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 380 غ بـ5000 ليرة كحد أقصى، وربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 810 غ بـ7000 ليرة كحدّ أقصى، وربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 1200 غ بـ9500 ليرة كحدّ أقصى.

    المزيد من أخبار لبنان

    مصرف لبنان
    كم بلغ حجم التداول على منصة صيرفة اليوم ؟
    الشيخ سامي أبي المنى
    أبي المنى: الوضع العام يميل إلى المزيد من المصاعب والأزمات
    قائد الجيش استقبل السفير الايراني الجديد
    قائد الجيش استقبل السفير الايراني الجديد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مرفأ بيروت
    تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!
    عناصر من مليشيا حزب الله
    استنفار إسرائيلي.. هل يفعلها حزب الله قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية؟
    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله